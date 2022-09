Novipiù Monferrato Basket a Milano per la terza gara di Supercoppa

Si disputerà sabato 17 settembre , con palla a due alle ore 20.30 , il terzo turno del Girone Blu di Supercoppa LNP Old Wild West di Serie A2 . La Novipiù Monferrato Basket sarà impegnata al Pala Iseo di Milano contro Urania Milano . Dopo i primi due turni l’unica compagine a punteggio pieno è Torino, che disputerà l’ultima gara contro Cantù. Martinoni e compagni sono reduci dall’ottima prova casalinga contro Cantù e sono alla ricerca di conferme. Il passaggio del turno è ancora apertissimo, in caso di vittoria i monferrini dovranno guardare i risultati degli altri campi per scoprire il proprio futuro.

GLI AVVERSARI

I Wildcats rispetto alla scorsa stagione hanno confermato il lungo Giorgio Piunti e la guardia/play Matteo Montano, oltre ai due giovani Matteo Cavallero e Simone Valsecchi. Il mercato ha portato in dote a coach Villa due americani: Giddy Potts, play/guardia impegnato la scorsa stagione con le canotte di Treviglio e Mantova, e il lungo Kyndahl Hill ex Eurobasket Roma. Il pacchetto esterni è completato da Michele Ebeling in entrata da Udine, dall’ex casalese Andrea Amato e dal giovane play Matteo Chiapparini. Per quanto riguarda il reparto dei lunghi, Urania ha ingaggiato l’italo-albanese Rei Pullazi, vera garanzia per la categoria. Nonostante le due battute d’arresto nei primi impegni ufficiali la squadra è in crescita e sta lavorando bene per inserire nei meccanismi di gioco i molti volti nuovi.

Niccolò Martinoni – Capitano Novipiù Monferrato Basket: «Affrontiamo la terza partita in una settimana. Cercheremo come abbiamo fatto nelle altre di migliorare sempre di più, di sistemare i meccanismi che poi ci serviranno dall’inizio del campionato. Chiaro che poi ci giocheremo le nostre carte per vincere la partita e perché no provare a passare il turno.»

INFO BIGLIETTERIA – La Società Urania Milano ha comunicato che l’ingresso alla gara sarà gratuito