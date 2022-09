Fitarco Piemonte - Finale Coppa Europea Para-Archery

L’evento a chiusura, non solo del Circuito di Coppa Europea, ma di tutta la stagione outdoor 2022 Para-Archery. Una due giorni dedicata ai migliori quattro arcieri e quattro squadre mixedteam meglio qualificatisi dopo le due tappe disputate a Nove Mesto nad Metuji (Rep. Ceca) a luglio e in occasione dei Campionati Europei di Roma ad agosto scorso.

La linea di tiro di Nottingham (Gran Bretagna), già famosa per le storie legate a Robin Hood, ha così accolto il gota della disciplina per celebrare i vincitori del circuito stagionale, a distanza di tre anni dall’ultima, nonché prima, edizione delle Finali.

L’Italia si è presentata come la nazione con più qualificati, ben otto, nelle tre divisioni ricurvo open, compound open e W1 open. Tra loro anche il piemontese Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi).

Gli azzurri confermano ancora una volta l’alto livello di preparazione e di prestazione conquistando nove medaglie e il primo posto nel medagliere finale per nazioni, appena davanti ai padroni di casa con otto.

L’arcieri torinese conquista l’argento nella gara compound open mixedteam, in coppia con Maria Andrea Virgilio.

In semifinale il duo azzurro si impone 151-149 sulla Polonia, per presentarsi in finale contro i padroni di casa (Phoebe Paterson Pine e Jamie Harris).

Nelle quattro volèe sono poche le differenze e così la sfida finisce in parità (149-149); sono dunque le frecce di spareggio a risolvere il tutto. Con il punteggio perfetto (20-18) la Gran Bretagna conquista l’oro e la vittoria.

Matteo era impegnato in gara anche a livello individuale. In semifinale ritrova il forte belga Piotr Van Montagu che si impone 144-141. Nella finalina per il bronzo ad avere la meglio, di misura, è invece lo slovacco Marcel Pavlik (138-137), che lascia così Matteo ai piedi del podio.