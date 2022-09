Cuneo Volley: il palazzetto riapre le porte al volley maschile giocato!

Sabato 17 settembre alle ore 17.15 sarà fischio d'inizio dell'allenamento congiunto tra i padroni di casa di Cuneo e gli ospiti di Bergamo. Ingresso gratuito per il primo appuntamento casalingo di Capitan Botto e compagni. Dalle ore 16.30 si potrà accedere alle tribune dall'INGRESSO PRINCIPALE e la biglietteria sarà aperta per la sottoscrizione degli abbonamenti.

«Con Bergamo sarà un bel test, perché giocheremo con una squadra che incontreremo in campionato e abbiamo la possibilità di vedere a che punto siamo noi, ma anche loro. Sicuramente sarà stimolante giocare contro un Club che in questi ultimi anni ha dominato la regular season. Noi cercheremo di mettere in pratica tutto ciò su cui abbiamo lavorato dal 3 di agosto ad oggi. Non vediamo l’ora di rincontrare il nostro pubblico e giocare di fronte ai nostri sostenitori!» - queste le parole del Capitano di Cuneo, Iacopo Botto.