Overall Cycling Team: ancora Toscana e poi Veneto

A distanza di tre giorni, torna sulle strade toscane il sodalizio novese OVERALL TRE COLLI. Strade dove il TEAM si e' ritagliato spazi e considerazione importanti. Oggi, sabato 17, la NAZIONALE di CORSANICO e domenica 18 la REGIONALE di LUCCA, entrambe con altimetria importante ed adatte a passiti scalatori.

Al via CAVALLO, ANTONETTI, BELLONI L. e BELLONI M., SASSO e NASTASI. d.s. GORI e LINDA SUBBRERO.

Per il resto della compagine ci sara' spazio, domenica, alla PICCOLA SANREMO a SOVIZZO di VICENZA, d.s. BALDI.