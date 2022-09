Agil Igor Volley: inizia con il sorriso la Coppa Piemonte

Prima giornata di Coppia Piemonte conclusa con il sorriso per le Igorine.

La Serie C targata Agil Igor Volley di Barbara Medici ha vinto 1-2 contro le padrone di casa di Valenza e perso 0-3 contro la ben attrezzata Santena 95.

Il commento dell'allenatrice: «Bilancio mediamente positivo, come detto non ci interessa tanto il risultato, ma nella prima partita abbiamo giocato a tratti veramente bene sbagliando poco. La seconda partita era proibitiva contro una squadra candidata al salto di categoria, ma anche questo match ci è servito per continuare a migliorare».