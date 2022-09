Fitarco Piemonte - Svelati i loghi dei due Europei 2023

Un doppio evento che vedrà dunque l’Italia non solo impegnata in gara ma anche protagonista dell’intera macchina organizzativa, ormai avviata.

Dal 15 al 22 settembre 2023 avranno luogo i Campionati Europei Tiro di Campagna e dal 23 al 30 i Campionati Europei 3D.

Mentre Cesana T.se sarà il cuore della manifestazione per quanto riguarda l’accoglienza delle nazioni partecipanti e di una serie di eventi collaterali, le gare si svolgeranno presso la frazione di San Sicario Alto e l’Olympic Centre, che per l’occasione diventeranno il cuore pulsante del doppio appuntamento continentale.

Oltre 200 arcieri e 40 tecnici, provenienti da circa 20 nazionali europee sono attesi in ciascuno dei due eventi, animati ovviamente dallo staff, i volontari e tutti coloro che prenderanno parte all’organizzazione e allo svolgimento delle gare.

Due settimane di competizioni che termineranno con le finali che assegneranno i titoli europei 2023, con l’obiettivo sempre maggiore di legare lo sport alle eccellenze regionali e valorizzarne al contempo il territorio, creando così occasioni di visibilità per la nostra disciplina.