Volley: test match Pinerolo-Cuneo

La Wash4Green Pinerolo inaugura il Pala Bus Company con il primo allenamento congiunto stagionale.

A circa un mese dall’inizio della preparazione la formazione di coach Marchiaro si è confrontata sul taraflex rosa con la squadra del tecnico Zanini, il Cuneo Granda Volley. Un primo banco di prova per Zago e compagne, il secondo per la squadra ospite, ma entrambe ancora a ranghi ridotti.

Nella metà campo di casa scendono in campo Prandi in cabina di regia, Renieri opposto, la diagonale Carletti-Grajber e al centro Akrari e Gray. Libero Moro. Cuneo schiera Signorile, Diop opposto, in posto quattro Kuznetsova e Magazza, al centro Caruso e Basso, libero Caravello. Ad un primo set equilibrato chiuso solo ai vantaggi (29-31) sono seguiti due set guidati dalle ospiti. Le biancoblù riescono a portare a casa il quarto ed ultimo parziale chiudendo 25-21. Il tecnico pinerolese ha avuto modo di far ruotare tutte le sue giocatrici, mescolando più volte le carte in campo con ottimi riscontri su cui andare a lavorare nelle prossime settimane.