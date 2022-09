Il vivaio di Eurogymnica si mette in luce

Le EGirls tornano da Biella con un bottino ricco e con qualche certezza in più maturata durante la prima prova del Campionato Regionale Allieve Gold. Una settimana dopo le compagne più grandi, le giovani speranze bianco-blu sono scese in pedana al palapajetta, sotto l'organizzazione della Lamarmora di Biella, intenzionate a guadagnarsi qualche medaglia ma soprattutto a testare i nuovi esercizi e a verificare la competitività del lavoro messo a punto nel mese di allenamenti trascorsi dal ritorno dalle vacanze. Ancora eccitate per la vittoria del titolo mondiale di Sofia Raffaeli, prima italiana a raggiungere tale traguardo, le ginnaste del presidente Luca Nurchi si sono disimpegnate egregiamente e nel caso ad esempio delle Allieve 4, hanno messo una seria ipoteca sulla conquista del titolo regionale che verrà assegnato tra 15 giorni e che darà l'accesso diretto alla finale del campionato italiano. Infatti, la sanmaurese Sara Parente ha vinto con largo margine l'oro con un totale di 106,950, dominando con tre attrezzi su quattro e facendo segnare anche il punteggio più alto di tutta la gara con 27, 400 alle clavette. Quattro punti di vantaggio sulla seconda classificata, Ginevra Pascarella, incalzata da un'altra EGirl salita sul terzo gradino del podio, Chiara Cortese.

La torinese ha messo insieme 102,050 punti e primeggiato al cerchio con 26,650. Molto gratificanti anche il quarto ed il quinto posto rispettivamente di una giovane Tea Semeraro in crescita (95,450) e di Anna Russo (91,200). Un quartetto brillante, che comunque non ha eseguito perfettamente gli esercizi e che quindi potrà veder crescere ancora le attuali valutazioni al momento in cui i meccanismi saranno meglio rodati. Doppietta di medaglie anche fra le giovanissime Allieve di prima fascia, dove Isabel Coconi Santoni ha conquistato l'argento con il totale di 55,400 incalzata a 55,150 dalla compagna di scuderia Ginevra Gallizia, bronzo.

Tra le allieve di seconda fascia l'argento è andato a d'Arianna Cortese, sorella d'arte nella sopracitata Chiara.

59,150 il suo score finale a soli 0,400 centesimi dalla vetta, con la possibilità di recuperare il piccolo svantaggio e provare, nella seconda prova, a conquistare il titolo regionale. Quinta Anastasia Caranfil.

L'ultima medaglia d'argento l'ha conquistata Valentina Pelliciari, ginnasta della Pietro Micca di Biella, allieva però di HDemia, il centro tecnico di Eurogymnica a Chivasso. Per lei un secondo posto guadagnato grazie al totale di 81,650. Sesto posto per Elena Ferraris.

Tantissimi gli impegni della prossima settimana per le ginnaste di Eurogymnica e per l'onda blu, la torcida bianco blu, sia agonistici che promozionali e culturali.

Nel weekend che viene infatti, verranno assegnati i primi titoli di categoria Gold Junior e Senior e poi quelli di Specialità.

Contemporaneamente, sabato 24 settembre un gruppo di ginnaste animerà il sito archeologico di Industria a Monteu da Po con una performance sul calare del sole che va a inserirsi in una più ampio calendario di eventi studiati ad hoc per far conoscere l'importante location.

Per tutto il fine settimana poi Eurogymnica sarà presente con uno stand e una serie di esibizioni alla festa dei nocciolini di Chivasso, dove sarà possibile provare sia gli attrezzi della ginnastica ritmica sia il bastone da twirling, la nuova sezione nata recentemente.