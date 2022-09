Bertram Derthona: bentornato Chris Mortellaro

Bertram Derthona comunica di avere raggiunto l’accordo con Christopher Gino Mortellaro, che torna a indossare la canotta bianconera dopo l’esperienza della passata stagione. Nato a Cocoa Beach (Florida) il 25 marzo 1982, centro americano con cittadinanza italiana, Mortellaro – dopo avere frequentato il College con la maglia dei Drury Panthers dal 2002 al 2004 – ha iniziato la carriera in Italia, a Jesi, nel 2005/06. Questa è stata la prima tappa di un percorso che ha visto Chris giocare in Svizzera, Spagna, Italia, Ungheria e Francia prima di fare ritorno nel nostro paese, in cui scende in campo ininterrottamente dal 2015/16.