Tamburello a Muro: le sfide del fine settimana

A partecipare sono state 5 categorie, per un totale di 17 formazioni e oltre 150 ragazzi e ragazze, che per due giorni hanno invaso gli sferisteri monferrini per ritrovarsi poi a Vignale dove si è svolta la parte finale della manifestazione, con le premiazioni alle quali hanno preso parte svariate autorità fra le quali anche il delegato provinciale CONI di Asti Lavinia Saracco e l’Assessore allo Sport di Moncalvo Barbara Bonello.

Questi i vincitori: per la categoria Esordienti al primo posto il Valpo che ha vinto la finale contro il Rilate 10-7, per la categoria Giovanissimi al primo posto va al Segno che ha vinto contro il Montechiaro 13-3 e si è aggiudicato anche il primo posto per la categoria Allievi vincendo contro il Castell’Alfero 13-2, per la categoria Juniores Femminile al primo posto l’Aldeno che ha vinto contro il Piea 13-8, mentre rimane piemontese il primo posto per la categoria Juniores Maschile vinta dal Cinaglio e al secondo il Portacomaro, con risultato 13-7. L’evento si è concluso con la tradizionale foto di rito sulle tribune del “Cesare Porro”con tutti i ragazzi.

Sabato pomeriggio a Rocca d’Arazzo si è invece svolta la finale di Coppa Italia di Tamburello a Muro alla memoria di Leonardo Poggio e il Grazzano si è aggiudicato la sfida contro il Vignale per 16-8 sollevando il trofeo a fine partita dopo il ringraziamento a tutte le società e prima del terzo tempo a cura della società di casa del Rocca. Sabato prossimo 24 settembre, alle ore 15, a Portacomaro è in programma la Supercoppa con una nuova sfida fra le protagoniste della finale di Coppa Italia (Grazzano e Vignale).