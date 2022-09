BEA Chieri: primi test per il settore giovanile

Non solo la prima squadra, ma anche il Settore Giovanile arancionero si prepara all’inizio di stagione. Sono tre le amichevoli giocate nel corso di questa settimana: i primi a scendere in campo sono stati i ragazzi dell’ Under 19 , che ha ospitato Pallacanestro Moncalieri al PalaWojtyla, in una sfida ricca di segnali positivi: «In queste prime 3 settimane abbiamo lavorato bene e la partita ha confermato le buone sensazioni che avevo – commenta Coach Marco Dabbene – Tutti i ragazzi sono stati protagonisti, hanno preso iniziative e hanno dato il massimo. Manca ancora molto all’inizio del campionato, gli aspetti su cui lavorare sicuramente non mancano, ma per essere la prima amichevole sono molto soddisfatto».

Proseguendo con ordine, l’Under 15 Eccellenza al PalaCascinaCapello ha ospitato Pallacanestro Chivasso, per una prima sgambata in vista della prossima stagione. Coach Nicolò Allisiardi fa il punto sulla prestazione dei suoi ragazzi: «Ha pesato qualche assenza e qualche acciacco, ma mettere minuti nelle gambe è importante. I margini di miglioramento sono tanti. La prestazione non è stata molto brillante, ma l’obiettivo era quello di far giocare tutti e lo abbiamo fatto». La formazione di casa ha vinto due periodi, perdendone uno e pareggiandone un altro.

Gli ultimi a calcare il parquet sono stati i ragazzi della Under 17 che hanno portato a casa il primo posto nel Memorial Pierangelo Martino di Serravalle Scrivia. «Siamo contenti di avere partecipato al torneo di Serravalle per metterci da subito alla prova, abbiamo giocato e ci siano divertiti. Tanti gli spunti su cui lavorare per impostare la nuova stagione» commenta Coach Marco Usai nel post partita.