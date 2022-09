Bertram Derthona-Dinamo Sassari: le info su pullman e biglietti

Per consentire ai tifosi di seguire le gesta dei Leoni in questo importante appuntamento, la Società comunica di avere organizzato il trasporto per raggiungere il palazzetto di Brescia. La partenza è fissata alle ore 15 dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Per riservare il proprio posto, i sostenitori potranno recarsi presso la sede di Via San Marziano 4 negli orari di ufficio (lunedì-venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19) oppure contattare il Club telefonicamente al numero 333 6501456 oppure scrivendo una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.

In abbinamento al pullman, la Società propone il pacchetto con il tagliando della curva (10 euro): il costo totale del servizio, comprensivo di andata-ritorno in giornata, è così pari a 30 euro. I biglietti della curva sono acquistabili presso la segreteria negli orari di apertura al pubblico sopraindicati.

Rimane valida, per tutti coloro che fossero interessati, la possibilità di acquistare tagliandi anche per gli altri settori del PalaLeonessa A2A, sia recandosi presso la sede di Bertram Derthona sia online al seguente link del sito di Vivaticket. I biglietti danno diritto ad assistere a entrambe le gare in programma nella giornata di mercoledì 28 settembre. Di seguito il prezzo dei vari settori del palazzetto di Brescia per assistere alle gare in programma mercoledì 28 settembre:

Parterre Centrale € 130,00 Parterre Laterale € 100,00 Tribuna Centrale € 60,00 Tribuna Laterale € 50,00

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.