Wash4Green Pinerolo presenta la campagna abbonamenti

Sei pronto per la nuova stagione? Abbonati e FUMA CHE ANDUMA1! Abbiamo predisposto due tipologie di prezzo, a seconda dei settori del palazzetto: Tribune Centrali (Settore B - F) : Prezzo abbonamento intero € 180 - Ridotto € 150 Tribune Laterali Lato Campo Squadra Ospite (Settore A - G): Prezzo abbonamento intero € 150 - Ridotto € 120 Tribune Laterali Lato Campo Squadra Pinerolo (Settore C - E): Prezzo abbonamento intero € 150 - Ridotto € 120

I pacchetti danno diritto all’ingresso e al proprio posto garantito in tutte le partite stagionali interne di campionato (regular season + Coppa Italia escluso eventuali Finali in campo neutro) al Pala Bus Company di Villafranca P.te. Sono 14, dunque, potenzialmente le partite garantite (13 di campionato + una di coppa in caso di qualificazione) a disposizione di chi sottoscriverà la tessera stagionale.

ORARI

Dal 20 settembre sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento sul sito liveticket e presso il Palazzetto dello Sport di Pinerolo viale Grande Torino nr.2 con i seguenti orari: martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30; venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Non sarà possibile acquistare abbonamenti presso il Pala Bus Company in occasione delle partite.

RITIRO TESSERE

Chi acquista la tessera online potrà ritirarla, così come chi l’acquisterà fisicamente al palazzetto di Pinerolo, al Pala Bus Company, in occasione della prima partita casalinga.

RIDUZIONI

dai 5 ai 18 anni, over 65. Tutti i ragazzi che all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento o dell’acquisto del biglietto che hanno compiuto 5 anni e non hanno compiuto i 18 anni, tutti i tifosi che hanno già compiuto il 65° anno, potranno usufruire dell’ingresso “ridotto” sia sull’abbonamento che sul singolo biglietto. Bambini fino ai 5 anni (non compiuti) gratuito.

BIGLIETTO OMAGGIO

I bambini fino ai 5 anni non compiuti possono accedere gratuitamente.

PORTATORI DI HANDICAP

Ai portatori di handicap verrà assegnato un biglietto omaggio nell’apposito settore che verrà riservato. Le richieste devono pervenire entro e non oltre 48 ore prima del match all’indirizzo mail: biglietteria@unionvolley.net

IN REGALO UN PANETTONE OFFERTO DA GALUP

Ad ogni abbonato verrà consegnato un voucher in occasione della prima partita di campionato in casa, il 26 ottobre 2022, valido per il ritiro presso il negozio di Stradale Fenestrelle 34 a Pinerolo, di un panettone tradizionale 750 gr. in astuccio.