Volley B1, continua la preparazione delle igorine

«Periodo di lavoro di carico fisico e tecnico. In fase iniziale le ragazze si sono allenate anche due volte al giorno alternando pesi, palla, sabbia e piscina, - fa il punto il direttore sportivo Alessandro Sandretti - con la ripresa della scuola si lavora con i ritmi consueti anche se per il momento anche a gruppi distinti per poter completare l’organico della serie A in questo periodo a ranghi ridotti. C’è molto entusiasmo e si è visto anche il primo approccio tecnico-tattico con coach Matteo Ingratta in vista delle amichevoli».

Le Igorine esordiranno nel campionato di serie B1 il prossimo 8 ottobre in casa con Valdarno.