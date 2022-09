Un assaggio di C Gold, Movenzia Cup al PalaCascinaCapello

L’avvio del campionato di Serie C Gold è alle porte ed è il momento degli ultimi ritocchi prima dell’esordio ufficiale previsto per il weekend dell’1-2 Ottobre. Il 24-25 Settembre prossimi, a meno di sette giorni dalla prima palla a due ufficiale della stagione, andrà in scena al PalaCascinaCapello di Chieri la Movenzia CUP.

Nell’ultimo fine settimana prima delle gare ufficiali, un vero e proprio assaggio del massimo campionato regionale, con la Planet Smart City BEA che ospiterà la neopromossa Pallacanestro Chivasso e due big del campionato come Collegno Basket e BC Serravalle, per una due giorni che si preannuncia di livello assoluto.