‘We Do Better Together’: domani a Casale ritirabili le tessere stagionali

Si entra nella fase finale della preseason e la Bertram Derthona scenderà in campo di fronte ai suoi tifosi al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato domani sera, mercoledì 21 settembre . L’avversaria della sfida è l’ UCC Assigeco Piacenza , squadra militante nel campionato di Serie A2. La Società comunica che in questa occasione sarà possibile, per tutte le persone che hanno sottoscritto l’abbonamento, ritirare le tessere stagionali contestualmente al ritiro del biglietto omaggio per assistere alla gara.

Inoltre, permane l’opportunità di comprare l’abbonamento stagionale per tutte le persone che ancora non avessero aderito a ‘We Do Better Together’. La seconda stagione di Serie A dei Leoni è pronta a prendere il via: con il sostegno dei nostri tifosi siamo più forti.