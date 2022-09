BEA Chieri - Settore Giovanile: giovani coach del territorio nello staff dei Leopardi!

Per BEA il basket è da sempre uno strumento di crescita e formazione. In un territorio in cui la pallacanestro per anni è riuscita ad avere poco risalto , fin da subito il Progetto arancio-nero si è dato l’obiettivo di avvicinare quante più persone possibili alla palla a spicchi, far nascere il seme della passione per il basket e accompagnarli nella loro crescita umana e sportiva. Non solo giocatori, ma appassionati, tifosi, arbitri e coach . Per questo siamo particolarmente felici che cinque ragazzi cresciuti con BEA, saranno parte quest’anno dello staff tecnico del Settore Giovanile arancio-nero. Qualcuno alla prima volta in panchina, altri già con esperienze importanti nonostante la giovane età, tutti costituiscono un arricchimento importante per il mondo cestisco del chierese, che negli anni ha faticato a creare figure professionali adeguate.

«La loro presenza testimonia il successo del nostro progetto a trecentosessanta gradi – commenta il GM Salvatore Morena – Come da nostri obiettivi, stiamo crescendo sul territorio e con il territorio, investendo nella formazione dei giovani delle città in cui operiamo per alzare sempre di più la loro e la nostra asticella».

Matteo Pirocca, classe 2000, è il più esperto tra i nostri giovani coach. Allenatore di Base della scorsa stagione, è da tempo impegnato nel Settore Giovanile arancio-nero. Lo scorso anno ha coperto un ruolo importante da assistente del debutto del Progetto Leopardi Future Lab tra Under 19 e Serie D, dove ha recitato un ruolo assolutamente fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Pronto a replicare quest’anno con un gruppo ancora più giovane, al fianco di coach Marco Dabbene.

Alessandro Bonifacio, iscritto al corso di Laurea Magistrale in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi di Torino e vincitore da giocatore del primo storico titolo chierese, quello Under 15 del 2012, è partito come istruttore MiniBasket qualche stagione fa. Già Secondo Assistente in Under 14 Elite due anni fa e in Under 17 Gold, ora affiancherà Coach Franz Conti nella stimolante sfida del campionato Under 17 Eccellenza, oltre che continuare a seguire i piccoli Leopardi del minibasket.

Riccardo Trunfio è da qualche stagione impegnato con il Minibasket arancio-nero, dove ha saputo distinguersi per empatia, doti umane ed entusiasmo. Quest’anno il salto nel Settore Giovanile accanto a coach Andrea Grillone con il gruppo Under 15 Silver.

Il classe 2002 Stefano Ghigo si è tolto varie soddisfazioni come giocatore durante il settore giovanile, come partecipare al primo campionato di Eccellenza del Settore Giovanile BEA e parecchie convocazioni a raduni federali. Da un paio di stagioni in panchina nelle fasce U14 e U15, quest’anno sarà Primo Assistente di Coach Marco Usai con il gruppo Under 17 Silver.

Il più giovane dei cinque è Alberto Virde, classe 2004, ancora giocatore del Settore Giovanile BEA in Under 19 dopo essere partito dal minibasket arancio-nero di Cambiano. Dallo scorso anno in panchina tra minibasket e giovanili, in questa stagione sarà al fianco di coach Fulvio Ratto con il gruppo Under 14 Silver, oltre che parte dello staff dell’Under 15 Eccellenza.

Nel percorso di crescita di tutti i giovani Coach ha avuto un ruolo centrale la partecipazione ai corsi di Leopardi Know How, il progetto di formazione organizzato da BEA Chieri per trasmettere ai più giovani le competenze necessarie per lavorare nelle società sportive dilettantistiche con successo. L’iniziativa prevede due corsi: “Prep”, a tema preparazione fisica, e “Communication”, a tema comunicazione.

La scorda stagione, nella seconda edizione del progetto, hanno partecipato anche oltre 50 studenti del liceo Monti e istituto Vittone di Chieri nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Pcto). Nei prossimi mesi partirà la terza edizione dei corsi, con nuovi programmi formativi.