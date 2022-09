Presentazione Bertram Derthona e Autosped Castelnuovo Scrivia

Una nuova occasione di conoscere i protagonisti della stagione 2022/23: sabato 24 settembre alle ore 18.30 in Piazza Duomo a Tortona si terrà la presentazione delle prime squadre di Bertram Derthona (Serie A Maschile) e Autosped Castelnuovo Scrivia (Serie A2 Femminile), sempre più unite nell’attività di promozione della pallacanestro a livello locale e nazionale. L’evento chiuderà la settimana di Tortona Open Sport , manifestazione patrocinata dal Comune di Tortona in cui – dal 19 al 24 settembre – le Società cittadine avranno la possibilità di fare conoscere la propria attività a tutte le persone che fossero interessate.

Il momento clou della giornata di sabato, impreziosita dalla presenza degli stand delle realtà sportive cittadine in Piazza Duomo, sarà quindi la presentazione delle due prime squadre. A salire per prime sul palco saranno le ragazze dell’Autosped Castelnuovo Scrivia, impegnate nella preparazione al campionato di A2 Femminile, Girone Nord, che scatterà domenica 9 ottobre sul parquet di Costa Masnaga. A seguire, la presentazione dei Leoni della Bertram Derthona, a pochi giorni dal primo impegno ufficiale della stagione, la Frecciarossa Supercoppa 2022, in programma a Brescia mercoledì 28 settembre.

Un grande evento per fare conoscere ai tifosi di entrambe le formazioni i volti dei giocatori e delle giocatrici che scenderanno in campo nel 2022/23. Un’occasione da non perdere per tutti coloro che amano la pallacanestro.