FIGURA – Disponibili i Single Tickets per le finali dell’ISU Grand Prix a Torino!

Se la stagione del ghiaccio sta già offrendo le prime sfide, all'interno di un calendario come al solito ricco di competizioni, ora ne inizia un'altra fuori dalla pista. Quella per accaparrarsi i posti migliori per vivere al meglio tutte le emozioni e lo spettacolo di un evento unico e imperdibile come le finali dell' ISU Grand Prix di pattinaggio di figura . La manifestazione, tra gli appuntamenti più prestigiosi dell'intera stagione internazionale, si svolgerà infatti sul ghiaccio del Palavela di Torino dall'8 all'11 dicembre 2022. Dopo sei tappe Senior e sette tappe Junior ai quattro angoli del pianeta, i migliori pattinatori in circolazione si sfideranno nel capoluogo piemontese per contendersi il successo nell’atto conclusivo del più prestigioso circuito al mondo di pattinaggio di figura.

Dopo l’uscita nel mese di luglio dei pacchetti “All Event”, a partire da oggi sul sito gpfinal22 e sulla piattaforma Vivaticket sono disponibili e in vendita i Single Tickets, vale a dire i biglietti dedicati a ciascuna delle giornate che caratterizzeranno l'evento del Palavela. Allenamenti, gare o il galà, da mercoledì fino alla chiusura di domenica: ciascun appassionato potrà scegliere a quali eventi assistere e acquistare il singolo tagliando per gustarsi le performance e lo spettacolo che preferisce. A partire da soli 12 euro per gli allenamenti e 33 euro per le gare, infatti, sarà possibile vivere da protagonisti un'intera giornata sulle tribune della struttura sabauda. Previste scontistiche speciali per gli Under 12, gli Over 70 e per tutti i tesserati Fisg.