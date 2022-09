E’ sempre bello essere al via alla Gara Nazionale di Collecchio.

Bel percorso, ottima organizzazione e... tanti incontri. La gentile Sig.ra Gabriella ved. Persegona in rappresentanza della Tre Colli main sponsor del Team che ha salutato ed incitato i nostri corridori. E poi il dinamico e generoso “Leo" Levati e consorte che preparano per gli amici del pedale, anche Tista Baronchelli e Domenico Cavallo, le squisitezze emiliane. E ancora il mitico D.S. della Parmense Sig. Zuelli.