FIBS Piemonte: selezione per l'Accademia Piemonte 2022-23

Ieri pomeriggio nello stadio del baseball di via Passo Buole a Torino, si è svolto il try-out selettivo per l’ingresso nell’Accademia Piemonte della FIBS Piemonte, dando così ufficialmente l’inizio alla stagione 2022/23. Una trentina di atleti, molti giovani, tante facce nuove in rappresentanza della maggior parte delle società piemontesi, ai quali si sono aggregati alcuni ragazzi liguri, tutti si sono messi a disposizione dello staff tecnico diretto dal manager Gianmario Costa.