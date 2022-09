Tamburello a muro: arriva la Supercoppa

Nuovo fine settimana di tamburello-spettacolo per la specialità “muro” che rivolge agli appassionati un allettante invito per il pomeriggio di sabato 24 settembre. Con fischio d’inizio previsto per le ore 15, lo sferisterio di Portacomaro ospiterà la partita di Supercoppa, una delle ultime grandi sfide della stagione 2022 del tambass. Protagoniste del big-match saranno i team del Vignale e del Calliano, rispettivamente campioni e vicecampioni di Serie A nonchè autori di una finalissima fra le più adrenaliniche degli ultimi tempi. La Supercoppa assume dunque il sapore di un remake della sfida che ha concluso il campionato fornendo al Calliano la possibilità di riscatto e al Vignale quella di riconferma.