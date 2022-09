Derthona Basket e Baglietto: una stagione lunga un viaggio

Cantiere italiano più grande di imbarcazioni da diporto e simbolo della nautica nazionale nel mondo, l’azienda con sede a La Spezia si è sempre contraddistinta per la capacità innovativa nella realizzazione di modelli unici di yachts. La storia di Baglietto, cominciata nel 1854, prosegue da oltre 160 anni sulla scia della ricerca di modelli unici per stile, materiali e forme, dando vita a imbarcazioni confortevoli e capaci di raggiungere grandi prestazioni.

La voglia di continuare a crescere e confermarsi azienda leader nel settore accomuna Baglietto al Derthona Basket. Il legame, solido, è stato ulteriormente rafforzato dalla visita dell’Amministratore Delegato Ferencz Bartocci, e dalla delegazione composta dall’ufficio marketing e commerciale del Club al cantiere di La Spezia. In questa occasione, Raffaella Daino, Direttore Comunicazione e Marketing dell’azienda ligure, ha mostrato i vari passaggi di ideazione e realizzazione degli yachts. Il viaggio che attende i Leoni in questa stagione è reso ancora più emozionante e stimolante dall’avere al proprio fianco un’azienda come Baglietto, che da così tanti anni scrive pagine importanti nel mondo della nautica.

«Siamo davvero felici di accompagnare il Derthona Basket in questo percorso – commenta Raffaella Daino, Head of Communications Baglietto -. Crediamo molto nello sport come veicolo di quei valori positivi di cui anche Baglietto si vuole portavoce: entusiasmo, passione, lavoro di squadra, impegno necessari tanto nello sport come nel lavoro».

A rafforzare ulteriormente questa prestigiosa partnership, la visita di una delegazione di Bertram Derthona e della squadra femminile di Autosped Castelnuovo Scrivia allo stand dell’azienda in occasione della giornata inaugurale (giovedì 22 settembre) del 62° Salone Nautico di Genova.