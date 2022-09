Il Cuneo Volley tirato a lucido con Puliservice – Giordana Group

Il Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo si prepara alle ultime settimane precedenti l’inizio campionato di serie A2 che per i biancoblù partirà in trasferta a Brescia il 9 ottobre, per poi esordire in casa di fronte al proprio pubblico il 16 ottobre con Motta di Livenza. Pertanto va tutto tirato a lucido e il Cuneo Volley sa che il miglior partner nel campo è sicuramente Puliservice di Giordana Alessandro e C. S.a.s - GIORDANA Group, importante realtà imprenditoriale del territorio, nonché solido sponsor. Il padre, Adriano Giordana, da sempre grande appassionato e sostenitore, con il nuovo direttivo ricopre la carica di neo vicepresidente del Club biancoblù.

«Nel corso della vita di un’impresa, il titolare dell’attività può decidere di unirsi con persone che condividono gli stessi valori, serie e capaci, per crescere e garantire un’elevata qualità dei servizi offerti. Io e mio figlio Alessandro abbiamo deciso di unire le nostre forze, le nostre capacità e la nostra pluriennale esperienza in un’unica struttura organizzata ed efficiente, ma sempre facente capo alla mia famiglia, in grado di garantire un servizio di alta qualità e “cucito” sulle esigenze del nostro cliente. Sullo stesso principio si basa la collaborazione con il Cuneo Volley, crediamo molto nel Club e nel progetto cuneese, per questo lo supportiamo e promuoviamo» - i titolari Adriano Giordana e il figlio Alessandro.

PULISERVICE DI GIORDANA ALESSANDRO E C. S.A.S - GIORDANA Group è una solida realtà italiana che dal ‘99 eroga servizi di Facility Management in Piemonte e Liguria e che ha intrapreso un percorso di crescita sotto l’aspetto di attenzione al territorio, di attenzione alla gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori e di sviluppo di un progetto di RETE D’IMPRESA. L’azienda ha acquisito dal 2006 la certificazione ISO 9001:2015 per l’EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI AMBIENTI CIVILI ED INDUSTRIALI, SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI. SVILUPPO ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA.

Puliservice è un partner strategico nella gestione integrata dei servizi ‘no core’. L’esternalizzazione delle attività ad un unico interlocutore permette infatti al cliente di concentrarsi sul business aziendale per raggiungere i propri obiettivi. Soluzioni su misura, flessibili e modulari, che integrano, se necessario, diverse tipologie di servizi. Adeguano le proprie risorse alle reali necessità del cliente, per garantire un servizio davvero su misura per l’azienda.

