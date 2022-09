Vieni a scoprire il Cuneo Volley il 3 ottobre all’Oktoberfest

Il momento tanto atteso è arrivato!

Il Cuneo Volley presenta la stagione 22/23 e lo fa in grande stile, con un evento eccezionale e gratuito, aperto a tutta la cittadinanza.

LUNEDI' 03 OTTOBRE dalle ore 19.30 presso l'Oktoberfest di Cuneo che quest'anno sarà allestito proprio nel piazzale adiacente al Palazzetto dello Sport. Per l’occasione sarà riservato un intero padiglione per accogliere tutti gli Sponsor, i Tifosi e gli appassionati del mondo biancoblù.