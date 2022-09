Derthona: Meet The Best 2022 - Costruire il futuro

Oltre cento persone, tra addetti ai lavori e appassionati, al Teatro Civico di Tortona per l’edizione 2022 di ‘Meet The Best’ dal titolo ‘Costruire il futuro’. Il convegno, organizzato in collaborazione da Derthona Basket e A Better Basketball, patrocinato dal Comune di Tortona, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e da Mapei, moderato da Mino Taveri, ha visto alternarsi sul palco alcune personalità di spicco della pallacanestro italiana e internazionale.