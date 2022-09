Castelnuovo Scrivia, buoni segnali contro La Spezia

Incoraggianti segnali di crescita per l’ Autosped che a soli 4 giorni di distanza dallo scrimmage in terra ligure ritrova la Cestistica Spezzina , questa volta tra le mura amiche del PalaOltrepo; aldilà del buon risultato del campo (vinti 3 dei 4 parziali) la squadra di Molino ha fatto vedere di essere sulla buona strada nel cammino che porta alla ricerca della migliore condizione in vista dell’inizio di stagione.

Si parte con i due coach che confermano i quintetti scesi sul parquet martedì scorso e, nelle prime battute, sono ancora le liguri a dare l’impressione di essere maggiormente pimpanti e reattive anche se le castelnovesi restano sempre in scia; nella seconda metà del quarto però le padrone di casa prendono decisamente in mano il pallino del gioco trovando con buona continuità la via del canestro avversario e chiudendo sul +7 al 10′ (25-18). Inerzia della partita sempre nelle mani delle giraffe anche nella seconda frazione che però vede un netto calo delle percentuali di tiro per entrambe le formazioni; nel finale le ragazze di Corsolini riescono a recuperare parte dello svantaggio ma senza riuscire a perfezionare l’aggancio con il Bcc che conquista così anche il secondo quarto (15-13).

Neppure l’intervallo modifica i rapporti di forza sul campo con l’Autosped che riparte subito forte (6-0) riuscendo poi a tenere sempre a distanza le liguri che pure danno la sensazione, con il passare dei minuti, di crescere; così, con le unghie e con i denti, le giraffe mantengono la testa fino al 30′ (16-13). Nei 10′ finali, invece, la squadra di casa accusa un calo abbastanza evidente, e pure comprensibile a questo punto della stagione, coincidente, peraltro, con il migliore momento delle ospiti che fin da subito prendono un margine di vantaggio che le castelnovesi, pur non lesinando gli sforzi, non riusciranno più a colmare, chiudendo il parziale sul -3 (11-14).

Come già detto in precedenza la prova di questa sera ha evidenziato un’Autosped in crescita rispetto all’uscita di soli 4 giorni fa, sia in fase offensiva che nella propria metà campo; il test, per quanto amichevole, è piuttosto attendibile visto che la Cestistica Spezzina è squadra che gioca una buonissima pallacanestro e sa mettere sul parquet una grande intensità. Va sempre ricordato, per dovere di cronaca, che coach Molino ha dovuto rinunciare a Rulli e Ravelli (dall’altra parte era assente Zolfanelli) e non si tratta di assenze di poco conto.

La news dell’ultima ora è che il campionato, per le giraffe, inizierà con una settimana di ritardo; la gara di esordio sul campo di Costa Masnaga, prevista per il 9 ottobre, è stata infatti rinviata al 23 novembre (ore 21) in seguito alla richiesta di posticipo della squadra lombarda, richiesta accolta dal Bcc, che sarà impegnata, in quel week end, in un prestigioso torneo internazionale in Spagna.

Autosped Bc Castelnuovo – Cestistica Spezzina (25-18, 15-13, 16-13, 11-14)

Autosped: Marangoni 18, Bernetti 2, Premasunac 3, Bonasia 16, Leonardi 9, Baldelli, Gianolla 13, Smorto 4, Castagna, Gatti 2, Grande. All. Molino Ass. Lazzari.