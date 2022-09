Wash4Green Pinerolo: doppio test match con Chieri

Settimana intensa per la Wash4Green Pinerolo impegnata in un doppio test match con la Reale Mutua Fenera Chieri . Le due formazioni si sono confrontate prima mercoledì al Pala Bus Company poi venerdì pomeriggio al Pala Fenera di Chieri. Un ottimo banco di prova per entrambe le squadre, non ancora al completo. Al gruppo guidato da Michele Marchiaro si è aggiunta Adelina Ungureanu, fresca di qualificazione all’Europeo 2023 con la nazionale romena.

Schierata sin da subito nei due allenamenti congiunti, la new entry biancoblù è entrata a pieno ritmo nel lavoro della squadra pinerolese. Chieri si è aggiudicata entrambi i test match con il risultato di 3-1 ma Pinerolo ha dimostrato di essere sulla giusta strada, in crescita e in continuo miglioramento.

«Sono stati due test match in cui abbiamo fatto le stesso richieste alla squadra e con le stesse scelte di sestetto» commenta Michele Marchiaro «la richiesta principale è stata quella di prendersi un po’ più di rischi e responsabilità sui terzi tocchi soprattutto quando la ricezione faticava. E da questo punto di vista abbiamo visto grandi margini di miglioramento. Anche il servizio è andato molto meglio. È stato un bel confronto con tutti i set combattuti e questo per me è un dato positivo. Ci sono state ottime risposte da parte di tutta la squadra. Studiandola a video avremo sicuramente ancora più spunti di lavoro e torneremo in palestra per continuare a migliorare».

Zago e compagne torneranno al lavoro lunedì mattina. Nel weekend la squadra verrà presentata a Villafranca in occasione della manifestazione “Sagra del Pescatore”.

WASH4GREEN PINEROLO-REALE MUTUA FENERA CHIERI 1-3

Parziali (25/20, 21/25, 14/25, 18/25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI-WASH4GREEN PINEROLO 3-1

Parziali (23/25, 23/25, 25/22, 21/25)