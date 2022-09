Tennis: al Country Club Cuneo le finali nazionali a squadre U12 femminili

In precedenza successo di Demetra Mazzarella, per 6-4 6-4 contro Sofia Greco e sconfitta di Eleonora Tranchero per mano di Ludovica Casalino per 6-1 6-4. Nel doppio Tranchero e Fantino si sono arrese al tandem rivale composto da Greco e Casalino con un periodico 6-4. In semifinale sono dunque salite le giocatrici del circolo brindisino. Le altre formazioni promosse allo step successivo del torneo sono state ieri il CT Grosseto, che ha fermato per 3-0 le casertane del CS Briano, il TC Mestre, che si è imposto per 2-0 sulle liguri del TC Finale, e le toscane del CT Lucca che hanno stoppato per 2-0 le laziali del CT La Signoretta di Genazzano.

Oggi, con match disputati al coperto su terra rossa causa maltempo, ancora le grossetane sono andate a segno salendo così in finale contro le pari età del CT De Guido Mesagne. Troveranno le tenniste del CT Lucca che al doppio hanno superato le giovani “colleghe” del TC Mestre. Decisivo il tandem composto da Elisa Pieri e Bianca Francesconi che si è imposto su quello mestrino formato da Virginia e Noelle Zema.

Le tenniste di casa del Country Club Cuneo, come sempre ottima l’organizzazione del circolo piemontese, hanno battuto nel tabellone per le posizioni dalla quinta all’ottava piazza le giocatrici del CS Briano per 2-1. Decisivi i successi della Mazzarella in singolare, con un doppio 6-0 inflitto a Camilla Mele, e in doppio a nome di Tranchero e Fantino. Torneranno in campo domani contro il TC Finale che ha fermato il CT La Signoretta al termine dei due singolari.