Coppa Piemonte: una seconda giornata in crescendo per le Igorine

Tanto di buono da mettere da parte per continuare a lavorare e a crescere. Seconda giornata di Coppa Piemonte per la Serie C targata Agil Igor Volley di Barbara Medici . Le Igorine non hanno conquistato punti, ma mostrato un buonissimo atteggiamento e anche fatto buone scelte durante il gioco. La squadra ha perso la prima partita 0-3 contro Cigliano e poi perso 1-2 contro A.F. Volley lottando fino all'ultima palla e con una terza frazione di gioco chiusa ai vantaggi 29-31.

«Siamo andate in crescendo. La prima per noi, per le caratteristiche dell'avversario era un po' più difficile, lo sapevamo, - dice Barbara Medici - e abbiamo faticato un po' di più. Nella seconda abbiamo fatto meglio e giocato decisamente bene. Peccato per l'ultimo set, ma sono contenta dell'atteggiamento, di chi è in campo e delle soluzioni che ho in panchina. Il bilancio è positivo».