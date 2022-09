Oleggio Magic Basket, a Gallarate chiuso il pre campionato degli Squali

Chiuso il pre campionato degli Squali. Si è giocata ieri pomeriggio, 24 settembre, l’ultima sfida amichevole a casa di Gallarate (in sostituzione del torneo di Legnano, annullato per la qualificazione dei padroni di casa alle Final Four di Supercoppa), che sarà avversaria anche in campionato.

Gli Squali, dopo aver giocato un buonissimo primo tempo, hanno perso lucidità nel secondo concedendo molto agli avversari. «Possiamo dividere la sfida a metà, - dice coach Gianni Nava - primi due quarti di buone spaziature, ottimi lavori in difesa, intensità, contropiede, gioco perimetrale e palloni dentro; negli altri due quarti siamo entrati in campo poco lucidi e Gallarate ha mostrato più personalità ed energia. Difensivamente dobbiamo fare qualche passo in avanti per non concedere canestri facili».

Domenica si caricano le pile, da domani, lunedì 26, si entra nella “settimana tipo” del campionato: «E’ stata una buona preparazione pensandola in generale, - prosegue il coach - le partite ci hanno dato la misura di un campionato che sarà difficile, di livello alto, ma noi vogliamo provare a realizzare i nostri obiettivi».