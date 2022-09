Fitarco Piemonte - Campionati Italiani 3D

Un altro evento nazionale che regala parecchie medaglie agli arcieri piemontesi in gara: questa volta arrivano dai Campionati Italiani 3D svolti nel lungo weekend in Sardegna, a San Vero Milis (OR) . Cinque le società regionali, rappresentate da 26 arcieri , nelle quattro divisioni: compound, arco nudo, longbow e arco istintivo.

Individuale

Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia) conquista il secondo posto nel compound maschile, battuto in finale da Michea Godano 43-42, replicando di fatto le posizioni di qualifica.

Si ferma ai piedi del podio invece Noemi Matzutzi (Arcieri Iuvenilia), battuta nella finalina 40-26.

Medaglia d’argento per Enzo Lazzaroni (Arcieri delle Alpi) nell’istintivo maschile che si arrende in finale 31-34 al giovane Nicola Kos.

Argento anche per l’azzurro Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) nell’arco nudo maschile, fermato 32-31 dal ligure Alessio Noceti.

Titolo italiano per Giuliano Faletti (Arcieri delle Alpi) nel longbow maschile imponendosi 29-28 su Alberto Anselmi.

Titoli anche per Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi), nel compound maschile under21, che batte in finale Samuele Tironi 36-34 e per Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi), al femminile, che si impone 34-24 su Martina Del Duca; chiude il podio Giada Baron (Arcieri delle Alpi).

Altro titolo italiano, nell’istintivo maschile under21, per Mattia Murialdo (Arcieri delle Alpi), vincente 21-10 nella finale contro Jacopo Vukosa.

Squadre

Un poker di titoli italiani per gli Arcieri delle Alpi: campioni italiani a squadre maschili grazie alle frecce di Fabio Diano, Giuliano Faletti e Giuseppe Seimandi; titolo under21 maschile con Claudio Aichino, Leonardo Costantino e Stefano Garbarino e doppio titolo mixedteam compound, il primo con Irene Franchini e Fabio Diano, il secondo con Giada Baron e Leonardo Costantino.

Piemonte che il prossimo anno sarà protagonista proprio di questa disciplina, organizzando gli Europei a fine settembre, a SanSicario Alto e Cesana (in provincia di Torino).

