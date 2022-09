Cascina Capello - Coppa Piemonte Serie C

Torniamo da Ovada con 4 punti.

Prima gara contro Valenza che ci vede vincitori per 3-0 dove giochiamo, a tratti, una pallavolo di buon livello.

Nella seconda gara affrontiamo Ovada, squadra coriacea e grintosa che ci mette in seria difficoltà soprattutto in ricezione e patiamo tutto il set con la vittoria delle locali! Altro discorso il 2° set dove cambiamo alcune ragazze del sestetto e riusciamo a sopperire alle difficoltà iniziali e a pareggiare il conto dei set rimanendo sempre avanti!

Purtroppo il 3° set è una fotocopia del 1° dove con azioni molto lunghe non riusciamo a mettere palla a terra e merito delle nostre avversarie perdiamo il set!

Portiamo via da questa trasferta momenti di buona pallavolo ma la strada è ancora lunga per vedere la squadra grintosa e caparbia.

Dobbiamo migliorare in molti fondamentali e non buttarci giù nei momenti difficili. Molto bene la prova dei nostri centri. Ora testa alta per ultimo concentramento che porterà alle qualificazioni della seconda fase.

Forza Cascina Capello Chieri