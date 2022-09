Overall Cycling Team: un secondo posto, un quinto e due decimi

Non sono bastati gli incitamenti del ds BALDI a Luca CAVALLO per coronare la vittoria sfuggita per soli 3 secondi

25 . 09 . 2022 20:25

Ieri, sabato 24 settembre, alla cronoscalata di Pinerolo: 2° CAVALLO, 5° SASSO, 10° ANTONETTI. Sempre ieri a Varignana di Bologna 10° PETTITI con la dea bendata che non aiuta JOANNIS DAVARIAS inserito nella fuga giusta di giornata e vittima di foratura nelle fasi finali di gara.

Un ruolino di marcia di assoluto valore ma orfano di quel 1° posto che apre le classifiche.

