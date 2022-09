Pallapugno: le semifinali di Serie A Banca d'Alba-Egea

Rinviata, invece, per le avverse condizioni meteorologiche, la gara di Cortemilia, in programma sabato 24 settembre, tra la Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto e l'Araldica Castagnole Lanze di Cristian Gatto. La partita sarà recuperata sabato 1 ottobre, alle 15, non potendo giocare domenica 25 settembre, in quanto la disposizione legislativa vieta la previsione di assembramenti nei pressi dei seggi elettorali, condizione che interessa lo sferisterio di Cortemilia.

Serie A Banca d'Alba-Egea - Andata semifinali

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 11-5

Sabato 1 ottobre ore 15

a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze

Serie A Banca d'Alba-Egea - Ritorno semifinali

Domenica 2 ottobre ore 15

a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

In data da definire

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Nocciole Marchisio Cortemilia