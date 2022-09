Gators: concluso il quarto Memorial Dado Scotta

Tante partite, divertimento ed entusiasmo hanno accompagnato la quarta edizione del Memorial Dado Scotta , che si è svolta domenica 25 settembre al Palazzetto dello Sport di Savigliano, per ricordare uno dei soci fondatori della società. Dopo un’intera giornata di sport e amicizia la vittoria del torneo è stata assegnata ai Gators Savigliano !

Come da tradizione, il torneo ha preso il via prestissimo con le squadre che hanno iniziato a sfidarsi sin dalle 9 del mattino: nelle due palestre dell’impianto sportivo saviglianese si sono così susseguite decine di entusiasmanti partite accompagnate da un’ottima cornice di pubblico.

Dopo il pranzo, presso la Bocciofila Saviglianese, nel pomeriggio le fasi finali del torneo per definire le posizioni finali di classifica: alle 17.30 la finalissima tra Gators Savigliano e Abet Bra , a cui sono seguite le premiazioni dopo la vittoria dei padroni di casa. Presenti il sindaco Antonello Portera , i consiglieri delegati Alberto Pettavino e Mattia Giordana oltre a Cristiano Mellano , main sponsor e titolare dell’agenzia Unipolsai di Savigliano.

Di seguito la classifica finale al termine del torneo:

1 Gators Savigliano

2 Abet Bra

3 Sba Asti

4 Gators West Coast

5 Olimpo Alba

6 Arenzano Ducks

La società Gators ringrazia il Comune di Savigliano per il patrocinio alla manifestazione, il main sponsor Agenzia Unipolsai di Savigliano, Toc Toc, Gabetti, AB impianti, Sugar Plus, ABC servizi, GEA di Brena, Bertolusso, Il Chioschetto per il sostegno nella realizzazione dell’evento e tutte le società che hanno raccolto il nostro invito a partecipare. Appuntamento al prossimo anno!