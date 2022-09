Agil Igor Volley: Sofia Moroni chiude il roster

Quest’anno il ruolo di più giovane è tutto suo. Agil Igor Volley dà il benvenuto a Sofia Moroni, centrale classe 2007 (Sofia Badalamenti, coetanea, la anticipa di qualche mese), che arriva in prestito annuale da Imoco Conegliano. Centrale dinamico già con una certa esperienza, Sofia nella passata stagione con la maglia del Visette Volley ha indossato la divisa della B1 e ha ottenuto il settimo posto assoluto alle finali nazionali Under 16 (insieme all’altra Igorina Alexandra Nagy). La neo Igorina è stata premiata anche come migliore centrale dell’intera manifestazione al trofeo delle Regioni dove è stata protagonista con la Lombardia portando a casa il titolo.