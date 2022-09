Derthona Basket: domenica il debutto contro Trento

La preseason ricca di risultati positivi, l’entusiasmo crescente per la squadra manifestato anche alla presentazione al PalaCamagna di sabato 24 settembre, la seconda stagione di Serie A alle porte. I primi impegni ufficiali incombono e la Bertram Derthona è pronta a scendere in campo.

La Società comunica che è ancora possibile sottoscrivere le tessere abbonamento di ‘We Do Better Together’. Due le modalità di acquisto per i tifosi: la segreteria del Club, sita in Via San Marziano 4, negli orari di apertura al pubblico (lunedì-venerdì 10-12 e 16-19, sabato mattina 10-12), oppure il sito di Vivaticket. Gli abbonamenti saranno acquistabili anche domenica al palazzetto di Casale Monferrato, a partire dalle ore 15.30.

Contestualmente, coloro che hanno sottoscritto il proprio abbonamento, possono recarsi presso la sede negli orari di ufficio comunicati sopra. Le tessere sono ritirabili anche presso il ‘Ristorante Cicin&Barlichin’ di Casale Monferrato, sito in Via Goffredo Mameli 34, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì-Martedì 10-14 / 18-22 Mercoledì 10-14 Venerdì-Sabato 10-14 / 18-22 Domenica 10-14

Il giorno di chiusura settimanale del ristorante è il giovedì. Per tutti coloro che non avessero sottoscritto ancora l’abbonamento, di seguito i prezzi degli abbonamenti nei vari settori del PalaEnergica Paolo Ferraris:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre VIP € 800,00 --- Parterre € 700,00 € 560,00 Parterre Bianconero € 560,00 € 445,00 Tribuna Derthona € 350,00 € 280,00 Tribuna Bianconera € 300,00 € 240,00 Curva Sud € 150,00 € 120,00 Curva Nord Derthona € 110,00 € 88,00

Le riduzioni sono applicate agli Under 18 e agli Over 65. Rimane possibile sottoscrivere anche il Family Pack, che prevede l’acquisto di un abbonamento a prezzo intero e ‘n’ ridotti del 40% previa presentazione del documento attestante lo stato di famiglia. Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto delle tessere stagionali è possibile contattare il Club telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it. Domenica 2 ottobre alle 17 la prima in casa contro la Dolomiti Energia Trentino: nel segno di ‘We Do Better Together’, il secondo campionato dei Leoni nella massima serie sta per cominciare.