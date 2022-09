BEA Chieri: Movenzia Cup, i risultati del torneo

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 BEA Chieri ha organizzato al PalaCascinaCapello la prima edizione della Movenzia Cup . Nell’ultimo fine settimana prima del via alle gare ufficiali di Serie C Gold , si è trattato di un vero e proprio assaggio del massimo campionato regionale, con la Planet Smart City BEA che ha ospitato la neopromossa Pallacanestro Chivasso e due big del campionato come Collegno Basket e BC Serravalle , per una due giorni di livello assoluto.

Nelle semifinali di sabato 24 settembre, BEA Chieri ha sfidato Chivasso e Collegno ha giocato contro Serravalle. L’indomani Serravalle ha gareggiato contro i Leopardi per la finale 3-4 posto, Chivasso contro Collegno per la finalissima.

IL RACCONTO DELLE GARE

PLANET SMART CITY BEA – CHIVASSO

In partita molto avvincente, i Leopardi vanno in vantaggio di 6 lunghezze alla fine del primo quarto. Gli ospiti non si fanno intimorire, recuperando punto su punto fino al pareggio dei tempi regolamentari. All’overtime la freschezza dei ragazzi di coach Pomelari si fa sentire e BEA cede nel finale.

COLLEGNO – SERRAVALLE

Altra partita molto combattuta, con i “Leoni” che la spuntano grazie ad una grande prestazione di Dominic Borgialli, autore di 21 punti. La giovane Serravalle, guidata da Abrate, tenta la rimonta fino in fondo, ma deve arrendersi sul finale alla corazzata di coach Sacco.

BEA – SERRAVALLE

Nella Finale che mette in palio la terza piazza, è il Basket Club Serravalle a spuntarla dopo una partita vissuta a fiammate. L’inizio è di marca ospite, con la Planet Smart City che costruisce bene in attacco ma fatica tremendamente a trovare il fondo della retina, mentre i ragazzi di coach Gatti sull’altro fronte sono tremendamente precisi al tiro. L’ingresso di D’Arrigo nella seconda decina da una scossa ai padroni di casa, con il play chierese che punisce la difesa alessandrina da tre e in palleggio arresto e tiro. Serravalle continua però a macinare gioco in attacco, guidata dal duo Taverna-Abrate. Nella terza frazione arriva la spallata decisiva, con gli ospiti che accelerano e la Planet Smart City che, orfana di Drame e Mosca, fatica a ingranare la quinta. Il gap arriva a sfiorare le venti lunghezze, ma nel finale, quando coach Conti da spazio ai giovani, questi lo ripagano con una fiammata che da nuova vita alla partita. Gli ultimi possessi però sono ben gestiti da Serravalle, con BEA che pecca ancora di precisione al tiro e non riesce mai ad agguntare gli ospiti che meritatamente alzano la coppa del terzo posto.

CHIVASSO – COLLEGNO

Finale avvincente quella tra Chivasso e Collegno: un inizio di fuoco dei biancorossi non frena Ferro e compagni, che si rimettono in piedi e, a suon di tiri da tre punti, rimontano fino al sorpasso. I ragazzi di coach Sacco, che devono fare a meno di Tio Tagande per un infortunio, non mollano e riprendono il largo guidati da capitan Tuninetto e Tarditi, che permettono a Collegno di conquistare il vantaggio decisivo per la vittoria finale.

PLANET SMART CITY BEA CHIERI SSDRL – PALL. CHIVASSO 81-84 d1ts

Parziali: 17-11, 32-31, 46-46, 71-71

BEA CHIERI: Sirbu, Colli 7, D’Arrigo 9, De Mita, De Santis 19, Tagliano 2, Scalzo 13, Stiffi 7, Tulumello 13, Comino, Orsi 2, Gile 9. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta.

CHIVASSO: Giovara 13, Pagetto R. 16, Vettori, Vai 5, Del Nevo, Regis, Di Matteo 5, Greppi 2, Peppino, Ferro 25, Pagetto S. 10, Migliori 8. All. Pomelari, Ass. Bruno, Amatteis.

BC SERRAVALLE – COLLEGNO BASKET 71-78

Parziali: 12-23, 38-40, 54-60

SERRAVALLE: Ramai 3, Gay 8, Tava 3, Morandi, Abrate 15, Milicic 13, Ferri 20, Lisini 5, Sacco 4. All. Gatti, Ass. Ferrara, Barisone, Prep. Colli.

COLLEGNO: Bertino 5, Trinchero 6, Borgialli 20, Tuninetto 10, Viele, Tarditi 8, Villata, Framarin 6, Di Matteo 8, Tio Grande 4, Mortarino 11, Brentin. All. Sacco, Ass. Franzolin, Rosso. Prep. De Nardo.

PLANET SMART CITY BEA CHIERI – BC SERRAVALLE 84-90

Parziali: 13-20, 37-42, 59-70

BEA CHIERI: Sirbu, De Mita, Colli 2, Scalzo 13, Tulumello 17, Stiffi 5, De Santis 15, Gile 9, Tagliano 7, D’Arrigo 16. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta.

SERRAVALLE: Zaccaron, Gay 6, Taverna 25, Ramai, Tava 11, Sacco, Morandi, Milicic 14, Lisini 13, Ferri 6, Abrate 15. All. Gatti, Ass. Ferrara, Barisone, Prep. Colli.

PALL. CHIVASSO – COLLEGNO BASKET 66-77

Parziali: 19-21, 34-37, 52-59

CHIVASSO: Giovara, Pagetto R. 17, Vettori 2, Vai, Del Nevo, Regis, Di Matteo 7, Greppi 5, Pepino 8, Ferro 9, Pagetto S. 16, Migliori 2. All. Pomelari, Ass. Martinetti, Bruno.

COLLEGNO: Bertino 3, Borgialli 15, Tuninetto 7, Viele, Tarditi 14, Villata 6, Framarin, Di Matteo 15, Tio Grande, Bossola, Mortarino 12, Trinchero 5. All. Sacco, Ass. Franzolin, Rosso, Prep. De Nardo.