Collegno Basket vince la Movienza Cup

La prima squadra di Collegno Basket si aggiudica la prima edizione della Movenzia Cup, quadrangolare organizzato da Bea Chieri, a cui hanno partecipato anche Serravalle e Chivasso. Per i giocatori del neo coach Luca Sacco è stata un'ottima occasione per confrontarsi con formazioni che saranno certamente protagoniste del prossimo campionato di C Gold e, soprattutto, per migliorare preparazione ed affiatamento in vista dell'avvio delle partite ufficiali, previsto per il prossimo sabato 1 ottobre sul difficile campo di Ciriè.