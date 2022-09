Union Basket: presentato il progetto dal minibasket alla Serie D

Presso il Parco del Volontariato, nell’anfiteatro all’aperto di uno dei tre Comuni che fanno parte del progetto, è andata in scena la presentazione delle squadre Union . Dal minibasket, passando per le giovanili arrivando alla prima squadra di casa, la Farmacie Celesia Borgo Ticino .

Tanti genitori e amici delle società hanno riempito le gradinate, mentre il cicerone della serata, Luigi Balestra, ha introdotto le istituzioni al pubblico. Il sindaco di Borgo Ticino, Alessandro Marchese, ha aperto le danze: «Avete ottenuto risultati importanti e vedo qui tanti giovani, tante famiglie. Voglio dire ai genitori di permettere ai vostri figli di inseguire i loro sogni, non tarpategli le ali e non create aspettative su di loro, lasciate che si divertano e sfruttino opportunità di coesione come quelle che crea Union».

Al padrone di casa ha seguito il presidente della Provincia di Novara, Federico Binetti, il quale ha rimarcato l’interesse per lo sport e la volontà di alimentare l’attività della zona con nuove strutture: «Abbiamo concluso un’opera a Trecate, ma il mio interesse per lo sport è forte e come Provincia continueremo a lavorare per aumentare gli spazi da destinare a realtà come la vostra».

È toccato, subito dopo, al sindaco di Castelletto Ticino, Massimo Stilo: «È bello vedere così tante famiglie e così tanti bambini, vi faccio un grande in bocca al lupo e vi ringrazio per l’invito, è sempre bello vedere realtà che si impegnano per il territorio e puntano sullo sport per unire e creare valori».

A chiudere gli interventi istituzionali il vicesindaco di Castelletto Ticino, Vito Diluca: «A me il fardello di parlare del PalaSport di Castelletto Ticino e di quel che accadrà, ma vedendo la grande crescita dello sport e in particolare del vostro progetto, voglio annunciare che stiamo lavorando per avere una nuova palestra attrezzata».

Successivamente è giunto il momento dei nostri istruttori e allenatori, con la presentazione dello staff tecnico Union Basketball: Luca Poletti, Stefano Leva, Leonardo Colombo e Simone Cojutti. Le giovanili, con Roberto Briacca, Giorgio Briacca, Riccardo Brivio, Pietro Fusco, Marco Cojutti e Raffaele Briacca, quest’ultimo responsabile tecnico del progetto: «Stiamo crescendo nei numeri, vogliamo aumentare la qualità del nostro operato, ma sicuramente iniziamo a star stretti nei nostri spazi, anche questo è sintomo del coinvolgimento tra famiglie e società».

È poi finalmente arrivato il momento di veder sfilare i nostri ragazzi: minibasket, U13, U14, U16, U17 e Uisp Senior (formata da ragazzi dell’Under 20) si sono presi applausi e fatto la foto di rito. A stretto giro presentata la Serie D di Pallacanestro Borgo Ticino targata Farmacie Celesia: tutti i giocatori e lo staff hanno ricevuto l’applauso del pubblico per poi essere immortalati assieme a tutti i bimbi nella consueta foto di gruppo. La splendida serata si è conclusa con birra e salamella per tutti di fronte allo Spaccadome e l’allenamento a porte aperte della Serie D, questa sera impegnata in amichevole contro Gamma Segrate, allo Spaccadome, alle ore 20.

Questa la nuova Serie D Farmacie Celesia Borgo Ticino:

Marco PIZZAMIGLIO

Antonio TURANO

Max VIGLIATURO

Filippo MEMELLI

Luca PAPADIA

Alessio PERDON

Francesco CARULLI

Stefano GARAGIOLA

Riccardo VIGNOLI

Agustin CADAMURO

Luca AVIGNANO

Leonardo COLOMBO

Pietro ESPOSITO

Roberto BRIACCA

Elia RAPETTI