Planet Smart City BEA: il calendario della nuova stagione C Gold

E’ tutto pronto per l’inizio del campionato di Serie C Gold, a cui la Planet Smart City BEA partecipa per il secondo anno consecutivo. Domenica 2 ottobre si parte con il Big Match casalingo contro Basket Club Serravalle, appena incontrata durante la Movenzia Cup dello scorso fine settimana. I Leopardi incontrano così subito una di quelle che si preannunciano le teste di serie della stagione, in una sfida che emozionerà e farà divertire.

Poi, tra trasferte e gare casalinghe, la Regular Season continua fino al 15 aprile.