Bertram Derthona-Dolomiti Energia Trentino: domani via alla vendita dei biglietti

L’attesa è finita e tornano ad accendersi le luci del PalaEnergica Paolo Ferraris per una gara di Serie A. A distanza di quattro mesi dal sold out di gara 3 di semifinale contro la Virtus Segafredo Bologna, la Bertram Derthona è nuovamente pronta a scendere in campo per il debutto nel secondo campionato della massima serie della sua storia. L’avversaria è la Dolomiti Energia Trentino , nella partita in programma alle ore 17.00 di domenica 2 ottobre .

La Società comunica che, a partire da domani, martedì 27 settembre, è attiva la vendita dei biglietti per assistere all’incontro, acquistabili presso la sede del Club, sita in Via San Marziano 4, negli orari di apertura al pubblico (da martedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato mattina dalle 10 alle 12), o presso le rivenditorie autorizzate e sul sito di Vivaticket, al seguente link.

I tifosi bianconeri potranno acquistare i tagliandi anche domenica al palazzetto di Casale Monferrato, a partire dalle ore 15.30.

Di seguito i prezzi dei biglietti per i singoli settori del PalaEnergica Paolo Ferraris:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Derthona 60 € 50 € Parterre Bianconero 50 € 40 € Parterre Laterale 40 € 30 € Tribuna Derthona 30 € 25 € Tribuna Bianconera 26 € 20 € Curva Sud 13 € 10 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €

Le riduzioni si applicano agli Under 18 e agli Over 65.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.

Per agevolare la trasferta dei tifosi bianconeri, la Società mette a disposizione il trasporto gratuito per raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato. La partenza del pullman è fissata alle ore 15 dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona.

Per riservare il proprio posto sul pullman è possibile contattare il Club via mail all’indirizzo paolo.depersis@derthonabasket.it oppure telefonando al numero 0131 1953689.

Viviamo insieme la prima di campionato dei Leoni!