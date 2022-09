Le magnifiche sette, Eurogymnica vola ai nazionali

Tiziana Colognese, Elisa Vaccaro e tutto lo staff di Eurogymnica, festeggiano dopo l'affermazione brillante di Aurora Bertoni e Laura Golfarelli che a Saluzzo, in occasione della seconda prova Individuale Gold J/S, conquistano rispettivamente il titolo di campionessa regionale tra le Junior 3 e le Senior ma soprattutto l'accesso diretto alla fase nazionale, senza passare per la ZT, la fase interregionale. Un diritto conquistato grazie al regolamento che riconosce in questo modo il valore delle neo campionesse e rende la fase interregionale ancora più elettrizzante.

La chivassese Aurora Bertoni, che già aveva mostrato i muscoli nella prima prova, polverizza ogni record, infliggendo più di 13 punti alla prima delle inseguitrici.

Il Campionato Individuale Gold vede scendere in pedana le ginnaste che vengono definite di interesse nazionale. Si tratta di ginnaste complete, in grado di cimentarsi con quattro dei cinque attrezzi tipici della ginnastica ritmica: cerchio, palla, clavette e nastro. Aurora è scesa una sola volta sotto i 29 punti (cerchio 29,300 - palla 27,800 - Clavette 29,000), fino al 29,350 al nastro che ha strappato tanti applausi ai presenti.

Per lei un totale di 115,450 e titolo regionale.

Nella seconda categoria invece, Laura Golfarelli vince l'oro, in assenza di avversarie ma producendosi in una bella performance. Laura ha partecipato spontaneamente al campionato seppur avendo già in tasca la convocazione alla finale nazionale, in quanto atleta facente parte del Gruppo A individuale nazionale.

110,659 il totale di Laura (cerchio 28,300 - clavette 27,200 - nastro 26,650) oltre il 28,500 alle clavette.

Nella seconda competizione di questa domenica all'insegna della ritmica, sempre a Saluzzo, Eurogymnica ha fatto il pieno di titoli regionali.

Nel campionato di Specialità Gold, tra le Senior, è Stefania Straniero a vincere il primo alle clavette, confermandosi dopo aver dominato la prima tappa. Per lei anche un bronzo alla palla, viziato da un malefico fuori pedana.

Un altro titolo è arrivato grazie al cerchio di Carlotta Lo Muscio, in rimonta, ribaltando la classifica di Biella. Rammarico per essersi fatta sfuggire anche il titolo alla palla, terminando solo seconda a causa di una brutta perdita proprio in chiusura di esercizio.

Tra le Junior 2/3, ottima prestazione per Cecilia Quarello che vince il titolo regionale al nastro e sale sul secondo gradino del podio alle clavette.

Tra le più giovani, invece, nella categoria Junior 1, Eglissa Lika vince il suo primo titolo regionale della carriera, al cerchio e si vede sfuggire anche quello alle clavette per soli 0,15 centesimi.

Festeggiato con entusiasmo l'ultimo dei sette titoli piemontesi conquistati dalle EGirls, quello di Coppia palla e nastro, una specialità che in passato ha dato tantissime soddisfazioni alle ginnaste di Eurogymnica.

Alessia Grigoras e Alessia Laghezza, dopo una prima prova deficitaria, influenzata da una tensione emotiva incontrollata, si riscattano sfoderando una prestazione brillante e matura. Anche per loro titolo regionale e pass diretto per la finale nazionale.

Con quello delle due Alessie, il conto dei titoli piemontesi conquistati da Eurogymnica in una sola domenica è salito a 7 ma altre medaglie sono finite al collo delle EGirls.

Alessia Pala, debuttante nel settore Gold, agguanta un argento alla palla e un bronzo al cerchio mentre Alessia Laghezza sale sul terzo gradino del podio con il nastro e strappa il pass per la zona tecnica.

A chiudere due quarti posti per Emma Ferraris, alle clavette e alla palla.

Grande spettacolo dunque e grande Eurogymnica, che con le ginnaste di HDemia o della sezione Gold, ha rimarcato ancora una volta la validità della scuola piemontese.

Per quanto concerne il prosieguo di questi due campionati, le strade si dividono. Entrambi prevedono l'accesso diretto alla fase nazionale per le ginnaste che hanno conquistato il titolo sia Individuale che di Specialità, e per le altre, il tentativo di accesso tramite la gara interregionale ZT1, impegnativo test che spesso ha riservato sorprese e sovvertito i pronostici.

In programma però, già la prossima settimana, c'è la finale del Campionato Individuale Allieve che vedrà giocarsi il titolo Sara Parente, vincitrice del primo turno, e Chiara Cortese, Tea Semeraro ed Anna Russo, tutte portacolori di Eurogymnica. Ma come sempre, saranno parecchi i giovani talenti della cantera bianco-blu a scendere in pedana e le sorprese potrebbero arrivare.