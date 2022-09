La Paffoni si prepara al via della stagione

«Le sensazioni sono buonissime - le prime parole del DS Fanchini. In questo primo mese e mezzo giocatori e staff hanno cominciato nella maniera corretta, con il giusto entusiasmo per un gruppo di giocatori giovani. La bussola di riferimento, in quesa stagione, deve essere la condivisione, sia in attacco sia in difesa. Ci vorrà pazienza, perché l’anagrafica della squadra la conosciamo, tuttavia contiamo che i giocatori di maggiore esperienza: Balanzoni, Minoli, Picarelli e Torgano, possano guidare tutti i ragazzi di belle prospettive che completano la Paffoni 2022-2023. Il calendario recita Oleggio, Casale e San Giorgio: quest’anno non ci sono partite facili, ma sarà importante partire bene”. Il Direttore Sportivo conclude facendo un punto sulla situazione attuale: «Abbiamo avuto qualche problema fisico in fase di preparazione, con la necessità di aspettare il rientro di Bogunovic e i problemi muscolari di Segala. Il primo è stato inserito già nello scrimmage con Monferrato Basket e sta prendendo confidenza con il campo e i compagni. Così come Lorenzo (Segala), che è finalmente pronto per aiutare i compagni con la sua energia e intraprendenza. Concludo facendo un enorme ringraziamento a Duilio Birindelli, che è stato con noi durante la preparazione».