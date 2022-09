A1, Akronos Libertas Moncalieri pronta per la nuova stagione

Durante l’incontro, moderato da Marco Giangreco, sono stati presentati i nuovi membri dello staff e il roster che, per l’occasione, era al completo in sala. In estate coach Marco Spanu ha preso le redini da Pillo Terzolo e durante il mercato sono arrivate quattro nuove giocatrici: Marzia Tagliamento, Sarah Sagerer, Chelsea Mitchell e Kathryn Westbeld. Ad assistere Spanu in panchina quest’anno ci sarà Andrea Nicastro, volto noto del Comitato Nazionale Allenatori piemontese, e sempre su sponda staff sono arrivati Alessandro Stasi in qualità di Direttore Sportivo e Lorenzo Gasperi come Preparatore Atletico.

Il presidente Cerrato ha parlato di obiettivi, sottolineando la «salvezza come target principale», ma aprendo con più fiducia rispetto allo scorso anno sul piazzamento finale in classifica. «E perché non provare a giocarci nei mesi di febbraio e marzo - ha aggiunto l’Ad Akronos Merlo - un posticino per i playoff».

Entusiasmo anche per Claire Giacomelli che ha parlato di un gruppo «coeso e unito fin dal ritiro di Sauze d’Oulx» e per coach Spanu che, nonostante qualche infortunio di troppo in queste settimane, è riuscito a provare diversi quintetti e impostazioni di gioco nelle amichevoli che hanno preceduto l’esordio in campionato di questo sabato contro Geas Sesto San Giovanni.

L’appuntamento è a Cagliari in occasione del XX Opening Day Lbf. La partita verrà trasmessa sulla piattaforma Lbftv e anche sul canale Ms Channel di Sky (canale 814).

Tra i presenti al MasterClub 2.0 anche l’Assessore allo Sport del Comune di Moncalieri, Giuseppe Messina, che ha ricordato «gli sforzi del Comune e delle società per garantire lo svolgimento delle attività sportive durante la scorsa stagione». Una stagione «caratterizzata dalle normative anticovid specifiche per gli atleti e per il pubblico».

Alessandro Cerrato, Presidente Libertas Moncalieri

«L’esperienza della scorsa stagione credo ci abbia dato tanto in termini di maturità. Certo, abbiamo cambiato qualcosa, a partire da coach Spanu e Marzia Tagliamento che già conoscono questo palcoscenico, ma il nucleo di giovani mi pare sempre più pronto e all’altezza di questo difficile campionato. In generale, la squadra mi sembra avere il giusto approccio. Verificherò di persona a Cagliari».

Saverio Merlo, amministratore delegato di Akronos Technlogies - main sponsor Libertas Moncalieri

«Per la nostra Azienda si tratta di una collaborazione molto importante, che aiuta concretamente il nostro gruppo anche nella sua crescita internazionale. In questi mesi, ad esempio, ci siamo accorti con piacere ed orgoglio di come perfino in Grecia la nostra passione per il basket ci abbia consentito di reperire ed assumere i tanti ingegneri necessari agli sviluppi dei nostri progetti - in particolare ingegneri con forti specializzazioni - per la nostra nuova sede di Atene. Quanto ai risultati sportivi…che dire: in cinque anni da Main Sponsor della Libertas abbiamo assistito in prima fila a un cammino storico, dalla C alla A1 con tantissime partite che mi sono rimaste nel cuore. In estate credo che la Società abbia costruito una squadra ancora più pronta e competitiva rispetto alla scorsa stagione. Non vedo l’ora di tornare al palazzetto con la mia famiglia per vedere grande basket e tifare per le nostre Lunette».

Marco Spanu, head coach Akronos Libertas Moncalieri

«Abbiamo lavorato tanto in queste settimane per prepararci al meglio in vista dell’esordio a Cagliari contro Geas di sabato. Non è andato tutto liscio. Abbiamo perso Berrad per tutta la stagione dopo appena un paio di settimane e anche la nuova arrivata Sagerer ha dovuto rimandare l’esordio per un fastidioso problema muscolare (ora risolto). Cordola e Katshotshi invece sono scese in campo a spizzichi e bocconi, limitando un po’ le nostre rotazioni sotto canestro. Ma tutto sommato mi ritengo soddisfatto di questo inizio. In quanto a Geas, le abbiamo affrontate due volte in piena preseason e in particolare nel secondo match siamo riusciti a dettar bene il nostro ritmo. Ma adesso la musica cambia: vedremo all’Opening Day con che atteggiamento scenderemo in campo. Mi aspetto una squadra unita e pronta a lottare su ogni pallone».

Claire Giacomelli, capitano dell’Akronos Libertas Moncalieri

«Essere nuovamente il capitano di questo gruppo è per me motivo di grande orgoglio. Sono convinta che quest’anno ci potremmo togliere delle piccole soddisfazioni. Sono contenta per questo inizio di stagione anche se non siamo mai state al completo. Ma vedo voglia di fare e grinta da parte di tutte, il che è fondamentale ad ogni livello».