Tecnologia per i Leoni: Gruppodigit al fianco del Derthona

Gruppodigit è al servizio delle aziende nella risoluzione di ogni esigenza per la tecnologia, ed è sponsor ufficiale del Derthona Basket già dal 2020. L’obiettivo di Gruppodigit è aiutare le aziende ad avere successo offrendo diversi servizi, fra i quali: vendita e noleggio di Stampanti, multifunzioni, Informatica, Software, telefonia Voip, prodotti Visual professionali come videoproiettori dinamici e monitor touch e led di grandi dimensioni, oltre a soluzioni di Cyber Security e di Gestione documentale.

L’attenzione alla sostenibilità accomuna il Derthona Basket a Gruppo Digit che mette a disposizione delle aziende anche stampanti e multifunzione innovative e totalmente green che non producono emissioni nocive e fanno risparmiare fino al 90% dell’energia.

L’innovativa tecnologia professionale della “stampa a freddo” proposta alle aziende, è in grado di soddisfare le esigenze in termini di qualità e performance degli uffici, sia di grandi che di piccole dimensioni con un canone di noleggio minimo e un vantaggio energetico e produttivo enorme.

Marco Recchia, AD di Gruppodigit ci tiene a sottolineare un valore importante: «L’attenzione e il rispetto per l’ambiente e per le persone è elemento che accomuna Derthona Basket e Gruppo Digit, che credono e investono fortemente nella sostenibilità e della forza di squadra».