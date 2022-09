BEA Day: coloriamo Il Gialdo di arancione per inaugurare insieme la nuova stagione sportiva!

Sabato prossimo, 1 ottobre, andrà in scena il BEA DAY : l’imperdibile festa marchiata Leopardi per farvi conoscere da vicino prospettive, obiettivi, volti e novità di tutto il mondo BEA e dei progetti dedicati allo sviluppo del movimento cestistico nel Chierese.

Saremo ospiti de Il Gialdo, il principale centro commerciale del nostro territorio: dalle 10.00 lo trasformeremo in un vero palazzetto, con campo e canestri per il nostro terzo Leopardi Open Day: bimbi e ragazzi potranno divertirsi insieme ai nostri istruttori e conoscere da vicino, gratuitamente, la pallacanestro dei Leopardi. Tutti i partecipanti riceveranno gadget omaggio.

Alle 11.30 inizierà la conferenza stampa di inizio stagione: saranno presenti tutti i giocatori della Planet Smart City BEA, da domenica impegnati nel campionato di Serie C Gold, oltre a tutti i progetti del mondo BEA per la stagione imminente. Dopo l’esordio nel massimo campionato regionale di pallacanestro, quest’anno BEA Chieri continua la crescita sotto ogni aspetto, compresi i progetti formativi per ragazzi e studenti del territorio.

QUANDO: Sabato 1 ottobre, dalle 10,30.

DOVE: Centro commerciale Il Gialdo (Chieri, via Polesine 2).

PROGRAMMA COMPLETO:

– ore 10: Leopardi Open Day

– ore 11,30: Conferenza Stampa di inizio stagione.

Partecipazione gratuita: vi aspettiamo numerosi!