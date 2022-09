Derthona verso la Frecciarossa Supercoppa 2022: le parole di coach Ramondino

Vigilia di primo impegno ufficiale della stagione per la Bertram Derthona, che sfiderà la Dinamo Banco di Sardegna Sassari nella semifinale della Frecciarossa Supercoppa 2022 in programma domani, mercoledì 28 settembre, alle ore 18 al PalaLeonessa A2A di Brescia.

A presentare la gara è stato coach Marco Ramondino: «Per noi è una bella occasione di partecipare a una manifestazione molto importante, che mette in palio un trofeo e a cui prendono parte le migliori squadre della Lega. Siamo molto contenti e motivati. L’aspetto più importante della sfida di domani sarà avere continuità nel gioco duro e di squadra, cercando di alzare il livello di competitività superando le difficoltà».