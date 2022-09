Bertram Derthona: conferme e novità nello staff medico

Al fianco dei giocatori, quotidianamente, agiscono sia lo staff tecnico che lo staff medico del Club, che può contare su numerose conferme rispetto al 2021/22. Il Dott. Alessandro Soldini è stato confermato nel ruolo di ortopedico, così come il Prof. Giuseppe D’Antona come medico sociale. A completare l’equipe di riferimento del Club, la Dott.ssa Pia Camagna , da numerosi anni al fianco dei Leoni.

Tra le altre professionalità di cui si avvale la Bertram Derthona, troviamo l’osteopata Emanuele Scarabelli e i fisioterapisti Lorenzo Benedetti e Alberto Turini. A completare lo staff, la nutrizionista Shilla Thompson.

Nuove professionalità nel mondo femminile (Autosped Castelnuovo Scrivia) e giovanile: la Serie A2 sarà seguita da Pietro Zuccarelli, entrato a fare parte da quest’anno dello staff come fisioterapista. Identico ruolo per Samuele Sangiorgi, che invece si occuperà della gestione dei giovani Leoni.

Per seguire al meglio tutti gli atleti delle giovanili, la Società ha stretto un accordo con l’Ortopedia dell’Ospedale SS Antonio e Margherita di Tortona, diretta dal Dott. Giancarlo Bonzanini e con il Dott. Paolo Gentili a dirigere l’Ambulatorio di Traumatologia dello Sport.

Nuove ulteriori professionalità per un Club che vuole continuare a crescere a livello strutturale e organizzativo anche in questa stagione.